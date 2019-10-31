В Башкирии мать обнаружила бездыханное тело новорождённого малыша на диване

Рассматривается версия, что младенец погиб по неосторожности родителей. Возбуждено уголовное дело.

В башкирском городе Дюртюли мать нашла на диване бездыханное тело своего новорождённого ребёнка. Женщина сразу позвонила в экстренные службы.

В причинах трагедии теперь разбираются сотрудники Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

— Совместно с сотрудниками полиции следователи провели осмотр места происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти ребёнка, — сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Родителей погибшего ребёнка допросили. По одной из версий, малыша мог во сне придавить кто-то из них.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростове-на-Дону младенца нашли на куче мусора посреди квартиры.