"Липецкий Ромео" — об убийстве семьи любимой: Хотели сжечь тела вместе с домом

Школьница подговорила своего молодого человека зарезать отца и мачеху, которые мешали им быть вместе.

Влюблённые из посёлка Солидарность Липецкой области, которые вместе спланировали убийство отца и мачехи девушки, собирались после расправы уничтожить следы преступления вместе с телами. Об этом на допросе рассказал 22-летний подозреваемый.

— Убил женщину, потом нанёс два удара по отцу Вики и третьим ударом промахнулся и попал по Вике, — рассказывает молодой человек об обстоятельствах жестокого преступления и говорит, что на убийстве настаивала его 15-летняя девушка и "её нельзя было переубедить".

По его словам, согласно плану, после расправы влюблённые должны были "сжечь тела вместе с домом". Следователи также выяснили, что школьница решила зарезать родного отца и мачеху из-за того, что ей не разрешали жить с 22-летним возлюбленным.

Как ранее писал Лайф, реализовать план "липецкие Ромео и Джульетта" пытались ночью 28 октября. Однако всё пошло не так — 50-летний отец выжил и самостоятельно вызвал скорую. Молодой человек с раненой девушкой сбежали, но вскоре были задержаны. "Ромео" арестован, в отношении "Джульетты" вопрос об избрании меры пресечения решается. Подозреваемых ещё предстоит проверить на вменяемость.