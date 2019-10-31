Врачи Подмосковья спасли ребёнка от герпеса, который привёл к отказу ног

Вирус запустил быстрое воспаление мозга, и ребёнка пришлось экстренно везти в реанимацию.

Обычный герпес едва не убил ребёнка из Московской области, но врачам Мытищинской городской клинической больницы удалось спасти шестилетнего мальчика. Вирус довёл его до галлюцинаций и отказа ног, сообщает региональный Минздрав.

— У нас были невысокая температура, сопли и кашель. Обычная сезонная простуда. В этот день я оставила сына дома. Он играл, хорошо ел. Часов в пять встретил сестру, пообщался с ней. А уже в 17:50 я вызвала скорую помощь. Ребёнок резко стал вялым, у Вани начали отказывать ноги. Скорая приехала очень быстро. Когда у сына начались галлюцинации, нас незамедлительно повезли в больницу, в реанимацию, — рассказала мама мальчика Оксана.

Медики сначала решили, что мальчик проглотил сильнодействующие таблетки, потом поняли, что у ребёнка вирусный энцефалит. Как оказалось, одной из причин стал вирус герпеса.

— Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, наблюдается положительная динамика, восстановилась речь, он начал самостоятельно ходить, — рассказала заведующая детским неврологическим отделением Марина Шведова.

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