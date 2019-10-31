Лайф узнал, что мать убийцы малыша в детсаду задерживали за нападение с ножом

Её сын сегодня пробрался в детский садик и зарезал шестилетнего Кирилла во время тихого часа.

Источник Лайфа в правоохранительных органах раскрыл подробности личной жизни 36-летнего Поздеева, который зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре. Два года назад его мать также набрасывалась с ножом на человека.

Тогда она напала на мужчину и нанесла ему ранения. Травмы оказались лёгкими, однако дело в отношении женщины всё-таки возбудили.

Какое в итоге мать убийцы понесла наказание, пока не известно.

Ранее сообщалось, что местный житель зашёл в детсад во время тихого часа и ударил ножом одного из малышей. Ребёнок умер на месте, убийца был задержан. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Лайф узнал личность убийцы.