Лайф узнал, что мать убийцы малыша в детсаду задерживали за нападение с ножом

Источник Лайфа в правоохранительных органах раскрыл подробности личной жизни 36-летнего Поздеева, который зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре. Два года назад его мать также набрасывалась с ножом на человека.
Тогда она напала на мужчину и нанесла ему ранения. Травмы оказались лёгкими, однако дело в отношении женщины всё-таки возбудили.
Какое в итоге мать убийцы понесла наказание, пока не известно.
Ранее сообщалось, что местный житель зашёл в детсад во время тихого часа и ударил ножом одного из малышей. Ребёнок умер на месте, убийца был задержан. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Лайф узнал личность убийцы.
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