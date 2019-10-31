Губернатор рассказал о действиях охраны в детском саду, где зарезали ребёнка

Сотрудник охранного предприятия дистанционно открыл калитку убийце, в рукаве у которого был спрятан нож.

Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский дал поручение провести проверку безопасности всех детских учреждений округа после инцидента в детсаду Нарьян-Мара, где мужчина зарезал ребенка из-за "голосов в голове". По словам Цыбульского, он находится на постоянной связи с правоохранительными органами.

На данный момент известно, что охранник дистанционно открыл калитку убийце, вероятно, приняв его за одного из родителей.

— В настоящий момент ведутся следственные действия. По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учёте наркодиспансера, как хронический алкоголик. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку, — приводит слова Цыбульского местное издание НАО24.

Как ранее сообщал Лайф, преступник нанёс ребёнку смертельное ранение в шею. На допросе он заявил, что голоса в голове обещали ему "вечную жизнь" за убийство малыша. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.

Лайф публиковал видео с камер наблюдения в дошкольном учреждении "Сказка". Они отследили весь путь убийцы.