Стало известно, сколько за год потеряли богатейшие украинцы

Экс-президент Пётр Порошенко занял шестое место в рейтинге граждан с самым большим состоянием.

Пять богатейших бизнесменов Украины за 2019 год в общей сумме потеряли 3,8 миллиарда долларов, на текущий момент их общее состояние составляет 16,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает украинское издание "Новое время" со ссылкой на инвестиционную компанию Dragon Capital.

По мнению аналитиков, такое сокращение капитала вызвано падением мировых цен на сталь и уголь, поскольку около 30% активов украинских олигархов приходится на горно-металлургическую отрасль.

Возглавляет список богатейших украинцев владелец компаний "Систем кэпитал менеджмент", "Метинвест" и энергетической группы ДТЭК Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в 9,63 миллиарда долларов. В этом году он потерял 2,6 миллиарда долларов.

Далее в рейтинге идёт владелец металлургической компании "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием 2,31 миллиарда долларов. На третьем месте совладелец "Метинвеста" Вадим Новинский с 1,77 миллиарда долларов. Четвёртое место за совладельцем финансово-промышленной группы "Приват" Игорем Коломойским, чьё состояние оценили в 1,48 миллиарда долларов. Пятёрку лидеров замыкает партнёр Коломойского Геннадий Боголюбов, его активы составляют 1,38 миллиарда долларов.

Экс-президент Украины и владелец компании "Рошен" Пётр Порошенко в этом году увеличил своё состояние на 12% и сохранил шестое место в рейтинге. У него в активе 1,25 миллиарда долларов.

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