СК закрыл дело томского подростка, помявшего машину из-за убитого щенка

16-летнего Данилу обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении подростка из Томска, который ударил по машине, насмерть сбившей его щенка. В ведомстве заявили об отсутствии в действиях 16-летнего школьника состава преступления.

— В соответствии с полученными в ходе предварительного следствия сведениями об имущественном положении семьи автовладельца и процентного соотношения стоимости ремонта от цены автомашины установлено, что ущерб, причинённый владельцу транспортного средства, является незначительным, — поясняется на сайте СКР.

В июне 2019 года мужчина на Nissan Terrano насмерть задавил трёхмесячного щенка. Увидев гибель своего любимца, подросток ударил по капоту. Это обернулось для Данилы обвинениями в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель заявил, что тот помял капот, а ремонт обошёлся в 14 тысяч рублей. За школьника вступилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, дело взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.