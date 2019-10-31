Из-за убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара проверят все учебные заведения НАО

Сегодня неадекватный местный житель с ножом спокойно зашёл в садик, поднялся на второй этаж и зарезал ребёнка.

Все образовательные учреждения Ненецкого автономного округа (НАО) будут проверены в связи с убийством шестилетнего мальчика прямо в детском саду в Нарьян-Маре. Соответствующее поручение уже дал губернатор региона Александр Цыбульский.

— Будет проверен каждый детский сад, каждое образовательное учреждение, потому что, наверное, вопрос в этом. Самое главное — безопасность детей наших, — заявила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в НАО Галина Гуляева.

Замгубернатора Наталия Сидорова в свою очередь отметила, что все учебные заведения переведены на особый режим работы.

— Около часа назад была проведена рабочая встреча с представителями правоохранительных органов, с руководителями наших образовательных учреждений, все организации переведены в режим повышенной безопасности, соответствующие проверки будут проведены сегодня Росгвардией, и завтра по результатам этих проверок мы проведём ещё одну встречу в таком же составе, — сказала Наталия Сидорова.

Ранее сегодня 36-летний житель Нарьян-Мара беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер. Сразу после задержания убийца заявил, что зарезал малыша ради исполнения заклинания.