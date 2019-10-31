Эксперт указал на проблему с охраной детсадов: Кого наймёшь на маленькие деньги

Трагедия в Нарьян-Маре указала на необходимость пересмотреть подход к подбору кадров для предприятий, обеспечивающих безопасность детей и подростков.

Зампредседателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, председатель международного центра безопасности "Миротворец" Михаил Аничкин прокомментировал трагедию в Нарьян-Маре, где сегодня мужчина зарезал ребёнка, беспрепятственно проникнув в детсад.

— У нас все образовательные учреждения финансируются по остаточному принципу, — рассуждает эксперт в беседе с Лайфом. — Проводятся тендеры на предоставление охранных услуг. И при проведении этих тендеров учитывается прежде всего цена. Парадокс в том, что чем меньше цена, тем больше вероятность охранной структуре выиграть тендер.

Слова Аничкина подтверждают и некоторые обстоятельства трагедии. Так, уже известно, что сотрудник охранного предприятия дистанционно открыл калитку убийце, приняв его за одного из родителей.

— Здесь возникает вторая проблема: профессиональная подготовка этих лиц. За маленькие деньги невозможно нанять квалифицированный персонал, каждая услуга, она стоит денег. Это печально, но это так, — добавил он.

Собеседник Лайфа добавил, что самое печальное в этой ситуации — гибель маленького мальчишки, который в этой жизни никому не причинял никакого вреда и о котором общество должно было заботиться.

Как ранее сообщал Лайф, преступник нанёс ребёнку смертельное ранение в шею. На допросе он заявил, что голоса в голове обещали ему "вечную жизнь" за убийство малыша. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.

Лайф публиковал видео с камер наблюдения в дошкольном учреждении "Сказка". Они отследили весь путь убийцы.