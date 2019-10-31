"Бурановские бабушки" устроили обнимашки с Лавровым — видео

Министр заявил, что в 2010 году на конкурсе Евровидение они должны были занять первое место.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил "Бурановских бабушек" за поддержку традиционной культуры. Участницы коллектива выступили в Доме приёмов МИД РФ в рамках презентации инвестиционного и экономического потенциала Удмуртской Республики.

— Огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете это традиционное искусство и делаете его современным, — сказал министр.

Лавров заявил, что в 2010 году "Бурановские бабушки" должны были занять первое место на Евровидении. После выступления каждая участница "Бурановских бабушек" обняла Лаврова.

Бабушек из удмуртского села Бураново узнала вся страна в 2010 году после участия в российском отборочном туре в финал Евровидения. Спустя два года "Бурановские бабушки" обрели мировую известность, заняв второе место на Евровидении-2012.

Напомним, солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Яковлевна Пугачёва ушла из жизни 26 октября. Позже продюсер коллектива Ксения Рубцова назвала причину её смерти.