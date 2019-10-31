Путин посоветовал властям Калининградской области дарить медикам жильё

Глава государства предложил это в качестве меры для устранения нехватки среднего медицинского персонала.

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым решение региональных проблем в области здравоохранения. Глава государства посоветовал ему дарить жильё медикам после нескольких лет работы.

Алиханов сообщил президенту о том, что проблему с кредиторской задолженностью медицинских учреждений удалось решить полностью, а нехватка узких специалистов была закрыта за счёт кадровой программы. Однако, по его словам, дефицит среднего медицинского персонала сохраняется. Губернатор считает, что для привлечения специалистов нужно решать квартирный вопрос.

— Мы сейчас работаем с тем, чтобы можно было приватизировать и через пять, семь, десять лет отдавать эти квартиры людям, которые работают в системе здравоохранения, — рассказал руководитель региона.

— Лучше бесплатно, — посоветовал Путин, на что Алиханов ответил: "Конечно, бесплатно, только так".

Президент также призвал для решения проблемы увеличить набор в учреждения среднего медицинского образования.

Ранее Путин возмутился из-за попыток сэкономить деньги за счёт зарплат санитарок, пояснив, что оплата их труда и так маленькая, а тут ещё и переводят их на ставки уборщиц.