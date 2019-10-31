Эво Моралес назвал Путина братом в ответ на поздравительную телеграмму

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Эво Моралес. Фото © Twitter / Evo Morales Ayma

Президент Боливии Эво Моралес ответил своему российскому коллеге Владимиру Путину на поздравления с победой на выборах. Моралес поблагодарил Путина и назвал его братом.

Я очень благодарен брату Владимиру Путину, президенту России, за его поздравления и стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа, — говорится в сообщении Моралеса в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что президент Боливии Эво Моралес выиграл первый тур выборов главы государства. Этого не признал его соперник Карлос Меса. После подсчёта голосов в стране начались беспорядки.

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