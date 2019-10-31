Эво Моралес назвал Путина братом в ответ на поздравительную телеграмму

Президент Боливии Эво Моралес ответил своему российскому коллеге Владимиру Путину на поздравления с победой на выборах. Моралес поблагодарил Путина и назвал его братом.

— Я очень благодарен брату Владимиру Путину, президенту России, за его поздравления и стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа, — говорится в сообщении Моралеса в "Твиттере".

Muy agradecido con el hermano Vladimir Putin, Presidente de #Rusia por sus felicitaciones y ratificación de la continuidad de proyectos conjuntos de inversión y desarrollo tecnológico, científico e industrial en beneficio de nuestro pueblo. #Bolivia y Rusia son países hermanos. pic.twitter.com/MUZUqeqZ4T — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 31, 2019

Ранее Лайф сообщал, что президент Боливии Эво Моралес выиграл первый тур выборов главы государства. Этого не признал его соперник Карлос Меса. После подсчёта голосов в стране начались беспорядки.