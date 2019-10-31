Заказы с AliExpress можно будет забирать в "Пятёрочке"

Новую услугу введут специально ко Всемирному дню шопинга. Также постаматы для выдачи товаров появятся в супермаркетах "Перекрёсток", "Перекрёсток-Экспресс" и "Карусель".

Холдинг X5 Retail Group, в который входят сети магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель", начал установку постаматов по выдаче товаров в своих магазинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу китайской компании.

Новую услугу планируют ввести специально ко Всемирному дню шопинга. Покупатели смогут получать заказы из AliExpress в постаматах и на специальных кассах магазинов. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет указать ближайший к себе пункт выдачи при оформлении заказа.

Ранее Лайф сообщал о том, что AliExpress разрешил покупателям из России возвращать товары без объяснения причин. А в сентябре этого года онлайн-ретейлер запустил услугу по объединению товаров от разных продавцов в одну посылку.