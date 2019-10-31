Эмбер Хёрд выдвинула новые обвинения против Джонни Деппа

В феврале 2015 года звёздная пара сыграла свадьбу, а через 15 месяцев рассталась и раскрыла шокирующие подробности отношений.

Скандальная эпопея с разводом Джонни Деппа и Эмбер Хёрд набирает новые обороты. К взаимным обвинениям в избиении прибавились упрёки в подкупе свидетелей. Актриса утверждает, что звезда "Пиратов Карибского моря" заплатил им миллионы за молчание.

— Он всем заплатил. Потратил миллионы долларов, чтобы они молчали, — цитирует Хёрд Daily Mail.

Адвокаты актрисы через суд потребовали документы компании The Mandel Group (TMG), которая управляла бизнес-делами Деппа. Хёрд настаивает на необходимости проверить записи о производимых TMG выплатах, поскольку именно через неё экс-супруг актрисы якобы переводил деньги свидетелям за молчание.

В феврале 2015 года звёздная пара сыграла свадьбу, а через 15 месяцев Эмбер Хёрд подала на развод и обвинила мужа в домашнем насилии. В ответ Депп обвинил её в клевете, а потом и в том, что, наоборот, это он был жертвой и пострадал от рук девушки. Теперь актёр намерен отсудить 50 миллионов долларов.

Эмбер Хёрд — востребованная американская модель и актриса. Стала известной после съёмок в телесериале "Палм Спрингс" и фильме "Ромовый дневник". Будущая звезда экрана выросла в городе Остин, штат Техас. Её отец был руководителем строительной компании, а мать работала в сфере телекоммуникаций. Девушка воспитывалась в строгих религиозных традициях и даже училась в Католической академии. Как она смогла пробиться в мир шоу-бизнеса, завоевать сердце одного из самых желанных мужчин планеты и что ей пришлось пережить в этом браке, читайте на сайте uznayvse.ru.