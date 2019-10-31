Психиатр — об убийце из Нарьян-Мара: Они не ходят с надписью на лице "Я опасен"

Эксперт разглядел у напавшего на детский сад признаки алкогольного психоза, который до этого лечили неправильно. По мнению Марата Агиняна, иногда достаточно качественной амбулаторной помощи, а не жёсткого стационара. И тогда трагедии могло и не случиться.

Психиатр-нарколог Марат Агинян прокомментировал трагедию в Нарьян-Маре, где сегодня мужчина зарезал ребёнка, беспрепятственно проникнув в детсад. Свои действия преступник объяснил "голосами в голове" и навязчивой идеей: мол, чтобы его близкие жили вечно, он решил забрать детскую жизнь. При этом ранее мужчина уже наблюдался у психиатра.

— Я так понял, что у него был алкогольный психоз, есть просто разные формы, классификации. Это когда у человека очень сильно нарушена психика, появляется бред или галлюцинации. В данном случае был голос, то есть вербальные галлюцинации императивного характера, они приказывали что-то делать, вели к какому-то действию, — проанализировал ситуацию эксперт.

Главная системная проблема, на его взгляд, заключается в том, что профилактика таких преступлений в том виде, как её представляет общество, невозможна. Даже если держать на принудительном лечении под охраной всех больных шизофренией, а это 1% населения, или каждый сотый, то можно легко пропустить момент, когда этот диагноз проявится у внешне здорового человека.

— У нас не могут пожизненно держать в стационаре, становится лучше — отпускают, — утверждает Агинян. — Мы-то по-простому думаем, что сейчас всех этих опасных выловим, закроем в психушку и будем спокойно жить, но забываем, что они не ходят с надписью на лице "Я опасный и могу убить вашего ребёнка".

Собеседник Лайфа обратил внимание на опыт Европы, где за последние годы количество психиатрических клиник сократилось, но от этого отнюдь не выросло число убийств. При этом ряд исследований доказывает, что в стационаре психическое здоровье людей зачастую не восстанавливается, а ещё больше ухудшается.

— Само нахождение в стационаре, оно не всегда лечит, наоборот, надо развивать амбулаторную помощь, — заключил специалист. — Обществу важно понять, что психика может заболеть так же, как и тело, даже чаще. Каждый четвёртый человек хотя бы раз в жизни нуждается в помощи психиатра.

Как ранее сообщал Лайф, преступник нанёс ребёнку смертельное ранение в шею. На допросе он заявил, что голоса в голове обещали ему "вечную жизнь" за убийство малыша. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.

Лайф публиковал видео с камер наблюдения в дошкольном учреждении "Сказка". Они отследили весь путь убийцы.