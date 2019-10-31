Минздрав выявил ошибку в данных о массовом сокращении числа врачей в регионах

Вопреки первоначально появившимся данным, в некоторых субъектах РФ количество медиков, наоборот, выросло.

В Минздраве России сообщили, что из-за технической ошибки появились неправильные данные о сокращении числа врачей в регионах. Ранее РБК сообщал, что такое сокращение было отмечено в 54 субъектах РФ. Оказалось, что на самом деле в 55, но объём снижения численности медиков меньше.

Согласно уточнённым данным, в Чукотском автономном округе количество врачей сократилось значительней всего — на 5,3 процента, с 341 до 323 специалистов. На втором месте антирейтинга Республика Алтай. Там уволилось 4,4% (с 858 число сократилось до 820). Дальше следуют Псковская и Костромская области с сокращениями на 4,2 и 3,8 процента соответственно. На пятом месте Республика Калмыкия с сокращениями на 3,5% врачей.

Новосибирская область, которая, по предварительным данным, показывала сокращение, напротив, показала прирост на семь процентов с 11 005 до 11 090. В Томской области произошёл прирост на три процента.

В Хакасии и Омской области первоначальные данные давали прирост врачей в 300 процентов, однако в этих регионах после уточнения сократилось количество врачей на два процента в каждом.

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