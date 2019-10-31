Калининградцы устроили раскопки в "Куршской косе" в поисках клада "Орла и решки"

Ведущая передачи удивилась, что из-за 100 долларов люди способны так обращаться с природными объектами.

Ведущие нового сезона передачи "Орёл и решка. Россия" Мария Миногарова и Мария Горбань побывали и в Калининградской области и спрятали там пять бутылок со 100-долларовыми купюрами. Этот выпуск вышел в эфир 29 октября.

Один из "кладов" закопали в национальном парке "Куршская коса". Жители принялись активно искать бутылку с купюрой и не заметили, как перекопали часть парка.

Администрации парка пришлось отдельно объявлять, что бутылки уже найдены, и просить калининградцев воздержаться от поиска денег. На нескольких кладоискателей составили административные протоколы. Они нарушили запрет на передвижение и стоянку автомобилей на особо охраняемой территории вне дорог общего пользования.

Ведущая передачи Мария Миногарова заявила, что поражена таким поведением жителей Калининграда.

— Моё мнение: фанатизм — это плохо, если люди не могут себя контролировать. Вы бы пошли раскапывать косу за сто долларов? — передаёт Mash слова девушки.

Ранее Лайф сообщал, что Регина Тодоренко вернётся в шоу "Орёл и решка".