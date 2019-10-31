Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолёта в аэропорту Екатеринбурга

В воздушную гавань прибыли пожарные и медики, производится досмотр лайнера и багажа пассажиров.

Самолёт авиакомпании UTair, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут, досматривают в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщил Лайфу источник.

По его словам, сообщение о бомбе поступило перед взлётом. Пассажиры рейса находятся в "зелёной зоне" аэропорта Кольцово, их багах тоже досматривается. На место прибыли пожарная техника и медики.

Ранее сообщалось, что опоздавший на рейс москвич "заминировал" вылетевший без него из Улан-Удэ самолёт.