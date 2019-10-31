Netflix выпустила новый трейлер сериала "Ведьмак"

Netflix показала новый трейлер сериала "Ведьмак", который снят по мотивам серии книг Анджея Сапковского "Сага о Ведьмаке". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании.
Впервые трейлер показали на мероприятии Lucca Comics & Games, где выступили исполнители главных ролей, а также продюсер Лорен Хиссрич. В нём были показаны кровавые сцены экшена с участием Геральта, который использует в бою свои знаки. Однако до конца не ясно, какие именно сюжеты из романов Сапковского будут использованы в сериале.
Ранее фанаты игры "Ведьмак" раскритиковали предыдущий трейлер с официальным русским дубляжом от компании Netflix.
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