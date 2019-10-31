Сосед назвал убийцу малыша в детском саду Нарьян-Мара "положительным"

Впрочем, несмотря на проживание в одном подъезде, он практически ничего не знает о мужчине.

Сосед назвал положительным 36-летнего Дениса Поздеева, который ради заклинания для "вечной жизни" зарезал шестилетнего мальчика в детсаду Нарьян-Мара. Андрей рассказал Лайфу, что мужчина жил один, но к нему иногда приходили какие-то люди.

На вопрос, как можете охарактеризовать Поздеева, он ответил: "Положительно". Однако потом пояснил, что, несмотря на соседство, он практически ничего не знает о нём.

— Я его вижу иногда по вечерам, когда вместе снег убираем... От него ничего не слышно. Он какой-то тихий, замкнутый, всё время ходил сам по себе, — отметил собеседник Лайфа.

Ранее сегодня 36-летний житель Нарьян-Мара беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.