Матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии

Минздрав не одобрил схему лечения, которую используют работающие там врачи. Но, по мнению родителей, по-другому спасти жизни малышей часто невозможно.

Матери тяжело больных детей со всей России слёзно просят не закрывать уникальное отделение трансплантологии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве. Они направили в Министерство здравоохранения коллективное прошение, под которым подписалось 113 человек.

Ведущие трансплантологи отделения Михаил Каабак и Надежда Бабенко получили уведомления об увольнении. И это при том, что они берутся за операции у детей-пациентов весом от шести килограммов, а не от 10–12 килограммов, как остальные. Но их программу лечения не одобряет Минздрав.

— У нас здесь, в Питере, тоже есть мальчик, который до семи лет пытался набрать нужный вес, но ему в итоге всё равно все отказали. И только Михаил Михайлович взялся. В итоге ребёнок ожил. Это Дима Лебедев. Он в семь лет весил 11 килограммов, — рассказала Лайфу Марина Равилова — мама ребёнка, которого спасли в этом отделении.

Специалисты уникального отделения при трансплантации используют лекарство алемтузумаб. Оно вводится перед операцией, чтобы перепрограммировать иммунитет. Препарат применяется во многих других странах. В России он тоже официально зарегистрирован, но показан при рассеянном склерозе. Минздрав категорически против его использования при трансплантации.

— Нам все врачи отказывают, а Михаил Михайлович бьётся до конца. Если есть шанс помочь ребёнку, то он это делает. Получается, сейчас маловесные дети остаются без врачей, — добавила Марина.

По её словам, также Михаил Каабак, в отличие от других врачей, использует протокол, который позволяет пересаживать почку от любого родственника (независимо, совместим он или нет). С алемтузумабом совместимость органов не имеет значения, препарат помогает продолжить срок службы почки на 20%.

Сейчас в уникальном отделении, которое рассчитано на 15 детей, лежат только два ребёнка. Родители первого с адвокатом прорвались туда с боем, второй там уже лежал.

— Есть 10-месячный малыш Рома с Сахалина, которому отказали в госпитализации, чтобы сделать трансплантацию почки. Сейчас его отвезли в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова, где делают трансплантацию от 20 кг. Рома весит только 6,5 килограмма. Сейчас этот ребёнок не дышит и медленно умирает, — рассказала Марина Равилова.

На письмо матерей больных детей в Минздраве ещё не ответили. Согласно закону, ведомство должно предоставить ответ в течение 30 дней. Но у некоторых детей нет и этих 30 дней, чтобы ждать.