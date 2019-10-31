Главный докладчик Госсовета рассказал, о чём Путин говорил с 50 губернаторами

Одним из итогов заседания является то, что федеральный бюджет возьмёт на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране.

Президент РФ Владимир Путин провёл расширенное заседание президиума Госсовета с участием 50 губернаторов. Об итогах разговора рассказал основной докладчик — глава Ивановской области и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский.

— Мы обсуждали много вопросов, о чём мы договорились, это важно. Будут выделены серьёзные деньги, мне некорректно их называть, это сделает Правительство России, но мы договорились, что 90% финансовых обязательств возьмёт на себя федеральный центр, — заявил он журналистам.

По словам ивановского губернатора, принятые на заседании решения оказались "достаточно технологичными, касающимися кадровой политики, информационных технологий, оптимизации процедуры госзакупок". В частности, президент поручил подключить все регионы к модернизации первичного звена. В субъектах РФ в ближайшие пять лет будут приведены в порядок ФАП, ЦРБ и поликлиники.

— До этого были нюансы в нормативно-правовых актах, но Владимир Владимирович очень жёстко сказал, что все (регионы. — Прим. ред.) должны быть допущены, — заключил Воскресенский.

Президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения" в Светлогорске Калининградской области. Во время мероприятия он назвал одной из приоритетных задач повышение эффективности первичного звена здравоохранения.