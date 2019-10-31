Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детсаду, где убит мальчик

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Около детского сада в столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре, где мужчина зарезал ребёнка, неравнодушные граждане создали импровизированный мемориал.

Они несут туда цветы и игрушки. Прямо на снегу горят свечи. Многие приходят с детьми.

Как сегодня сообщал Лайф, в детсаду "Сказка" на улице 60 лет СССР мужчина убил ребёнка. Его скрутили охранники, правда, перед этим пропустили его, приняв за отца одного из детей.

Оказалось, что убийца зарезал малыша в детсаду из-за голосов в голове. Психиатр высказался Лайфу об убийце из Нарьян-Мара, что такие люди не ходят с надписью на лице "я опасен" и их тяжело вычислить. Вероятной причиной мог стать алкогольный психоз.

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