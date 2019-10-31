Шансонье Новиков рассказал, что предупреждал Круга и Листьева о покушениях

Исполнитель предупреждал своих коллег по цеху, что их могут убить. Однако они никак не отреагировали на его слова.

Исполнитель шансона Александр Новиков рассказал о попытках спасти Михаила Круга и Владислава Листьева, сообщает телеканал "Звезда". Шансонье предполагал, что причиной нападений на них могут стать деньги.

— Пока у тебя будет меньше, чем у них, ты будешь для них замечательным парнем-певцом Мишей Кругом. Но как только у тебя появится то, чего у них нет, всегда найдётся отморозок, который захочет это отнять у тебя, — сказал Новиков на одной из встреч с Михаилом Кругом. Однако последний не воспринял его слова всерьёз.

Также и Владислав Листьев не отреагировал серьёзно на слова своего коллеги. После заключения новых контрактов с рекламодателями Новиков сказал журналисту, что из-за денег его застрелят сразу, как бабочку. Однако Листьев отметил, что у Александра разыгрался "екатеринбургский синдром".

—Ты всё играешь в войнушку. Здесь такого нет. Это всё у вас в Екатеринбурге так, — сказал он другу.

Телеведущий и генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит в 1995 году. Преступление остаётся до сих пор не раскрытым. Михаила Круга застрелили в 2002 году, а дело раскрыли только в 2019-м.

Недавно Лайф показал фотографии убийц Михаила Круга.