Немецкие СМИ: От "Северного потока — 2" выиграли на самом деле США и Украина

Журналист немецкого издания Die Welt полагает, что Киев получил более выгодную позицию в переговорах с Москвой.

Украина и США получили выгоду от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство "Северного потока — 2", считает журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

Как полагает журналист, несмотря на то что Дания дала разрешение на строительство газопровода, Россия всё равно осталась в убытке, поскольку завершить проект к концу года якобы вряд ли возможно.

В связи с этим, полагает Ветцель, в выигрышном положении оказались Украина и поддерживающие её США, поскольку якобы из-за отсутствия альтернатив у российского "Газпрома" Киев получил более выгодную позицию в переговорах по соглашению на транзит газа.

Издание напоминает об угрозе санкций в отношении "Северного потока — 2" со стороны США и указывает на то, что Вашингтон не смог достигнуть своей первоначальной цели помешать завершению строительства газопровода.

Журналист также пишет, что при этом США благодаря дипломатическим усилиям в Дании смогли достаточно затянуть строительство газопровода и тем самым предоставить Украине важное преимущество в переговорах с Россией.

Как указывается в статье, договор о транзите газа через Украину завершается 31 декабря, а без нового соглашения "Газпром" не может выполнить свои обязательства по поставкам в европейские страны. В связи с этим, считает Ветцель, Россия бросила все силы на то, чтобы до конца года "Северный поток" получил альтернативный маршрут.

А вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача Данией разрешения на строительство "Северного потока — 2" усилила положение России и ослабила Европу.