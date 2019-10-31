В Подмосковье до конца года откроют несколько новых дорог

Население ближайших к столице районов продолжает расти, улучшается и транспортная доступность.

Жителям семи подмосковных городов станет удобнее добираться в столицу. Телеканал "360" сообщает, что до Нового года в регионе введут в эксплуатацию несколько дорог.

Первым среди них автомобили примет путепровод в Балашихе, затем — развязка в Красногорске. Скоро откроют мост в Щёлкове и западный обход Сергиева Посада. После этого, ближе к Новому году, — пешеходный переход около жилого комплекса "Весенний" и дорогу на улице 43-й Армии в Подольске. И после реконструкции запустят движение на Зенинском шоссе в Люберцах.

— Мы буквально в каждом эфире стараемся проговаривать статус тех или иных инфраструктурных объектов для того, чтобы информировать жителей. Может быть, это и чрезмерно часто происходит, но все эти объекты принципиально важны, — цитирует телеканал губернатора области Андрея Воробьёва.

Среди других объектов, которые ещё в работе: реконструкция улицы Туполева в Жуковском, Путилковского шоссе в Красногорске и Октябрьского проспекта в Люберцах. В Воскресенске начнётся строительство моста. В Лобне — реконструкция шоссе и строительство северного обхода.

Развязку в Химках построят на улице Репина. Сейчас там ездит около 1,3 тысячи машин в час, из-за чего участок постоянно в пробках. Новая дорога сократит время в пути в три, а то и в четыре раза. Добраться из одной части города в другую можно будет всего за 10 минут.

Сегодня Лайф рассказывал, что космонавты попросили построить дублёр Щёлковского шоссе. Антон Шкаплеров, который трижды бывал на МКС, пошутил, что провёл 533 дня в невесомости и два года — в пробках на этой трассе.