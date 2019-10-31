Американцев удивила перевозка Су-34 по трассе под Воронежем

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Истребитель-бомбардировщик перевозили из Бутурлиновки на колёсах как обычный автомобиль.

Минобороны РФ провело буксировку истребителей Су-34 в Воронеж из Бутурлиновки на собственных шасси этих самолётов без использования специального транспорта, что вызвало удивление у американского издания The Aviationist.

Издание обращает внимание на кадры с видеорегистраторов местных автомобилистов. Так, на одном из них виден Су-34 без крыльев.

The Aviationist предполагает, что перевозка Су-34 была необходима для проведения ремонта или для последующего использования истребителя в учебных целях.

Предположительно, на кадрах виден истребитель Су-34, который столкнулся с другим самолётом над Липецкой областью.

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