Американцев удивила перевозка Су-34 по трассе под Воронежем

Истребитель-бомбардировщик перевозили из Бутурлиновки на колёсах как обычный автомобиль.

Минобороны РФ провело буксировку истребителей Су-34 в Воронеж из Бутурлиновки на собственных шасси этих самолётов без использования специального транспорта, что вызвало удивление у американского издания The Aviationist.

Wait… What? What Is a Russian Sukhoi Su-34 Doing Driving Along the Road? Story, photos and details here: https://t.co/8Q3XUG7ynC pic.twitter.com/n4TNinuRjx — The Aviationist (@TheAviationist) October 31, 2019

Издание обращает внимание на кадры с видеорегистраторов местных автомобилистов. Так, на одном из них виден Су-34 без крыльев.

The Aviationist предполагает, что перевозка Су-34 была необходима для проведения ремонта или для последующего использования истребителя в учебных целях.

Предположительно, на кадрах виден истребитель Су-34, который столкнулся с другим самолётом над Липецкой областью.