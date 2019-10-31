У москвича отняли 10 миллионов рублей, угрожая пистолетами и топором

Бандиты разбили стёкла в машине потерпевшего, обстреляли её из травматического пистолета, избили мужчину и забрали деньги.

У автосалона на юге столицы неизвестные напали на мужчину и отняли у него 10 миллионов рублей. Банда была вооружена пистолетами и топором, сообщили агентству городских новостей "Москва" в правоохранительных органах.

— В ходе разбойного нападения на 29-м километре МКАД применялись топоры и травматическое оружие, похищено 10 млн рублей, — сообщил собеседник агентства.

Подобный случай уже происходил в начале месяца: в Москве на мужчину напали четверо с топором, похитили около 50–60 тысяч долларов, был объявлен план "Перехват".

А пару недель назад Лайф рассказывал, как пенсионер с топором напал на неизвестного в центре Москвы. Инцидент произошёл в одном из жилых домов в Шмитовском проезде.