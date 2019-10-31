В Сочи школьника избили одноклассники на уроке

Мальчик получил многочисленные ушибы головы, живота, шеи, таза, бёдер и голеностопа.

В Сочи проводится проверка после публикации видео, на котором десятилетнего школьника избивают одноклассники на уроке физкультуры.

Запись инцидента опубликовала мать ребёнка в своём инстаграме. По её словам, в результате избиения, в котором участвовало более десяти других детей, ребёнок получил многочисленные ушибы головы, живота, шеи, таза, бёдер, голеностопа. После нападения его госпитализировали.

Родители подали заявление в полицию и пожаловались в Управление по образованию и науке Администрации города Сочи, а также уполномоченному по правам ребёнка в Краснодарском крае.

Как пишет "Сочи 24", в Управлении по образованию и науке Администрации города Сочи рассказали, что инцидент случился 23 октября во время урока физической культуры четвёртого класса.

— Учащийся 4 "В", имеющий освобождение от занятий физической культурой, находился на площадке среди обучающихся своего класса. Между ребятами возник конфликт, — сказали в управлении.

Администрация школы провела служебное расследование в связи с инцидентом и потребовала объяснительную от учителя. За недобросовестное исполнение обязанностей педагогу вынесли выговор.

Ранее в Сахалинской области четвероклассницу жестоко избили одноклассники за то, что она напомнила учителю о домашнем задании.