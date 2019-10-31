Детсад в Нарьян-Маре, где зарезали ребёнка, будет закрыт 1 ноября

На территории учреждения появился стихийный мемориал, куда горожане несут цветы и игрушки.

Детский сад "Сказка", где сегодня был жестоко убит шестилетний ребёнок, будет закрыт 1 ноября, информирует пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа со ссылкой на вице-губернатора региона Наталию Сидорову.

— Детский сад "Сказка", в котором случилась трагедия, будет завтра закрыт для посещения. На территории детского сада организован стихийный мемориал, куда жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки, — поясняется в сообщении.

Как отметила Сидорова, с родителями погибшего малыша ведут работу психологи. Сама вице-губернатор уже провела встречу с семьёй убитого мальчика.

— Все расходы и организационные моменты, которые связаны с похоронами, берут на себя региональные власти, — добавили в пресс-службе.

Как сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО, 1 ноября будет назначена дата судебного заседания, на котором определят меру пресечения в отношении подозреваемого в убийстве.

Напомним, в детсаду "Сказка" на улице 60 лет СССР мужчина зарезал ребёнка. Его скрутили охранники. Правда, перед этим они пропустили его, приняв за отца одного из детей.

Выяснилось, что убийца зарезал малыша в детсаду из-за "голосов в голове". Психиатр высказался Лайфу об убийце из Нарьян-Мара, что такие люди не ходят с надписью на лице "Я опасен" и их сложно вычислить. Вероятной причиной мог стать алкогольный психоз.