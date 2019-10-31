Асад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади

Вашингтон пока не предоставил никаких доказательств убийства "главного террориста".

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.

— Мы никак не контактировали с институтами США по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что ещё важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция, — сказал Асад в интервью сирийским телеканалам.

По словам Асада, Вашингтон пока не предоставил никаких доказательств убийства главаря ИГИЛ, а сам Дамаск узнал о своей "помощи" США лишь из сообщений в прессе.

При этом сирийский лидер подчеркнул, что гибель аль-Багдади или даже всех боевиков не повлияет на общую ситуацию, пока жива сама террористическая идеология.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, но аль-Багдади удалось быстро и точно идентифицировать. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о том, что США провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда