Горбачёв предостерёг Россию и Запад от новых железных занавесов

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв предостерёг Россию и страны Запада от возведения любых новых стен. Его слова приводит Reuters в преддверии 30-летней годовщины падения Берлинской стены.

— Любая стена является попыткой закрыться от реальных проблем, не решая их, и именно поэтому я против стен. В Европе я против любых разделительных линий и железных занавесов, — сказал Горбачёв.

Экс-глава государства не считает, что сейчас РФ и Запад снова в состоянии холодной войны.

— Какой бы опасной ни была текущая ситуация, я не думаю, что это возрождение холодной войны. Между РФ и Западом сейчас нет идеологического противостояния. Зато есть экономические связи, коммуникации, свобода передвижения и культурное взаимодействие. Поэтому я убеждён, что новой холодной войны можно избежать, — указал он.

Также Горбачёв отметил, что его беспокоит отсутствие диалога между Вашингтоном и Москвой по ядерным вооружениям. Экс-президент СССР раскритиковал главу США Дональда Трампа за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, в заключении которого он участвовал, заявив, что это решение американского президента не было делом великого ума.