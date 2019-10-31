Путин потребовал увеличить финансирование сектора здравоохранения до 500 млрд

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Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить финансирование сектора здравоохранения до 500 миллиардов рублей, рассказал Лайфу профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

Вроде бы Минздрав и правительство запланировали большие деньги, 150 миллиардов рублей на три года. Владимир Путин потребовал увеличить (объём финансирования. — Прим. ред.) до 500 миллиардов рублей, — пояснил Шпунт.

По его словам, соответствующее распоряжение президента было отдано в ходе заседания Госсовета в Светлогорске Калининградской области.

Ранее Александр Шпунт рассказал, почему тема первичной медпомощи находится под особым вниманием президента России Владимира Путина.

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