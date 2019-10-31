Асад заявил, что Россия остановила агрессию Турции в Сирии и вмешательство США

Подписанный 22 октября меморандум между Россией и Турцией не только остановил турецкую экспансию в Сирии, но и вмешательство США. Об этом заявил президент арабской республики Башар Асад в интервью гостелеканалам.

— Россия чётко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и её территориальной целостности, — заявил он.

Сирийский президент также отметил, что регулярная армия направлена в северо-восточные провинции страны не только для их защиты, но и для восстановления над ними контроля. По его словам, проживающие на этих территориях курды настроены патриотически, мы сможем с ними снова воссоединиться.

Тем же террористам, кто не перестал сопротивляться сирийской армии в Идлибе, Асад предложил или переместиться в Турцию, или сдаться властям, в противном случае против них будет проведена военная операция.

Асад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ* аль-Багдади

* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда