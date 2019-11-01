Ребёнок погиб в ДТП под Ростовом

Водитель "нивы" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "газелью" и "шкодой".

Погиб ребёнок, ещё три человека пострадали при столкновении трёх автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 31 октября в 21:50 на восьмом километре дороги Ростов — Ставрополь. Водитель "нивы" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "газелью" и "шкодой".

В результате аварии погиб ребёнок, он находился в "шкоде". Его возраст и пол устанавливаются. Также пострадало три человека — водитель и пассажир "шкоды" и водитель "нивы".

На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД УМВД РФ.

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