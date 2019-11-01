"Обычно возвращалась". В Нижнем Новгороде вторые сутки ищут пропавшую девушку

В Нижнем Новгороде вторые сутки идут поиски 21-летней Юлии Розовой, которая после ссоры с молодым человеком поздно ночью вышла из дома в посёлке Берёзовая Пойма и до сих пор не вернулась.

По словам бойфренда Юлии, после ссор она часто уходила из дома, но через час возвращалась, однако в этот раз всё пошло не так. Девушка вышла из дома в садовом товариществе "40 лет Победы" в районе 3:30, её местонахождение до сих пор неизвестно.

Спустя некоторое время молодой человек с другом попытался найти её, но безуспешно. Потом он вернулся в город проверить, нет ли девушки дома в квартире. Не обнаружив её, тут же отправился в полицию.

Как видно на камерах видеонаблюдения в дачном посёлке, девушка уходит по дороге. При себе у неё был чёрный портфель, одета в пуховик золотистого цвета и кеды, волосы тёмные, глаза голубые. Волонтёры просят всех, кто может помочь найти её, откликнуться по указанным телефонам.

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