В московском метро прошёл закрытый показ балета "Дракула. Начало"

Режиссёром постановки стал Алексей Голубев, а ведущими артистами — Иван Васильев, Мария Виноградова, Кристина Кретова.

На закрытой станции московского метро "Деловой центр" прошёл показ фрагментов балета "Дракула. Начало", в котором соединились элементы кино, эстрады и 3D-технологии.

Сцены из новой постановки, в которой слились элементы кино и эстрады, дополнила сценографическая реальность, а свет, музыка и декорации погрузили зрителя в события минувших дней.

Режиссёром постановки стал Алексей Голубев, а ведущими артистами — Иван Васильев, Мария Виноградова, Кристина Кретова. Дракула поёт голосом вокалиста Ладислава Бубнара.

На показе присутствовало руководство транспортного комплекса Москвы и Московского метрополитена, а также пассажиры метро, выигравшие пригласительные.