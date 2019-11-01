Асад назвал Трампа лучшим президентом за всю историю США

По его словам, он является таковым не из-за хорошей политики, а потому что его действия наиболее прозрачны.

Президент Сирии Башар Асад в интервью гостелеканалам назвал главу США Дональда Трампа лучшим из американских лидеров за всю историю страны, поскольку он откровенно заявляет о своих целях, например о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.

По его словам, Трамп является таковым не из-за хорошей политики, а потому что его действия наиболее прозрачны.

— Он прямо говорит: "Нам нужна нефть", "Мы хотим избавиться от такого-то", "Хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг? — сказал Асад.

Сирийский президент отметил, что в целом американские президенты — преступники, которые, тем не менее, иногда становятся обладателями Нобелевской премии мира, однако на самом деле только реализуют чужие интересы.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия остановила агрессию Турции и вмешательство США в арабской республике.