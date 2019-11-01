Неизвестный открыл стрельбу в баре Марселя

Шесть посетителей бара в Марселе, Франция, пострадали в результате нападения вооружённого мужчины. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его информации, нападавший подъехал к бару в 15-м городском округе на мотоцикле примерно в 20:45 (22:45 мск) и сделал несколько выстрелов из помпового ружья, после чего скрылся.

MARSEILLE : Fusillade dans un bar du 15ᵉ arrondissement, au moins 6 blessés dont un en état d'urgence absolue. Le ou les tireurs sont en fuite (La Provence). pic.twitter.com/uNLiLBXRYw — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 31, 2019

Все пострадавшие были госпитализированы. Один из них — в тяжёлом состоянии. Сейчас территория вокруг заведения оцеплена, полиция выясняет обстоятельства случившегося и личность преступника.

О мотивах нападавшего ничего не известно, но в СМИ допускают, что речь идёт о частом для Марселя сведении счётов между бандами. С начала года в результате таких столкновений в департаменте Буш-дю-Рон погибло десять человек (семь из них — в Марселе).