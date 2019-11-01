С 1 ноября в России запрещены микрокредиты под залог жилья

Также с этого дня мошенникам станет значительно сложнее продавать чужую собственность без ведома владельца.

С 1 ноября 2019 года ни одна микрофинансовая организация в России больше не сможет выдать займ физическому лицу под залог жилья, если цели кредитования не связаны с предпринимательской деятельностью. Вступил в силу соответствующий закон.

— Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с её стоимостью микрокредита, — прокомментировал закон председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ограничение распространяется также на выдачу займа под залог доли в собственности и права требования участника долевого строительства в отношении жилья заёмщика и (или) залогодателя. Исключение составят случаи, когда учредителем подобной кредитной организации выступает государство или муниципалитет.

Также ужесточаются требования и к самим МФО, их деловой репутации и идентификации клиентов для борьбы с выдачей займов по чужим паспортным данным.

— Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъёму жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций, — добавил Володин.

Защитить недвижимость россиян призван также ещё один вступающий в силу законопроект, согласно которому все сделки с использованием электронной подписи граждан должны проводиться только после получения их письменного согласия.

— В отсутствие такой отметки Росреестр будет возвращать документы на сделку и уведомлять собственника в течение пяти дней об отказе в регистрации сделки, — пояснил Володин.

Также вступает в силу норма, по которой Росреестр обязан уведомлять собственника жилья о поступлении заявки на электронную сделку в этот же день, что не позволит мошенникам продавать чужую недвижимость без ведома владельца.

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