Прямая трансляция: Празднование Хэллоуина в Нью-Йорке

57

Ежегодный парад в честь Хэллоуина проходит в Нью-Йорке. Центральные улицы города будут забиты людьми, одетыми в жуткие костюмы. В праздничном шествии примут участие более 50 000 человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×