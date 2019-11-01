Захарова прокомментировала требование НАТО вернуть Крым Украине

По словам официального представителя МИД России, подобные заявления являются лишь сотрясанием воздуха.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бессмысленными требования НАТО вернуть Крым Украине и обеспечить доступ на полуостров международным наблюдателям.

— Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известны, — заявила Захарова в беседе с URA.ru.

Она также отметила, что не видит смысла давать комментарии на каждое требование НАТО. При этом Захарова не исключила, что в будущем МИД даст официальную реакцию на заявление альянса.

Напомним, ранее в НАТО потребовали от России вернуть Крым Украине.