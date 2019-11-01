Южнокорейский вертолёт упал около спорных островов в Японском море

Вертолёт спасателей Южной Кореи потерпел крушение у берегов спорных островов Токто в Японском море, в результате чего семь человек пропали без вести, пишет Рёнхап.

На борту воздушного судна находился раненый рыбак, его приятель и пять сотрудников спасательной службы.

В поисковой операции принимают участие несколько десятков военных кораблей и вертолёты.

Группа островов Токто (Такэсима) находится между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории, административно включая их в префектуру Симанэ. Япония предлагает Южной Корее поднять вопрос об островах на Международном суде ООН. Южная Корея же уверена, что спора вокруг островов нет, так как они исторически, географически и юридически являются корейской территорией.