Депутат Рады от партии Зеленского расплакалась на заседании из-за закона

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Анна Скороход так сильно расстроилась из-за того, что на пленарном заседании не стали рассматривать её поправки к законопроекту по анбандлингу (разделению активов) газотранспортной системы, что расплакалась прямо в зале.

— Вы знаете, у меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство. Вчера на комитете мы пришли к каким-то договорённостям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договорённости не соблюдены. Что это за отношение? — сказала, едва сдерживая дрожащий голос, Скороход.

В это время спикер Рады Дмитрий Разумков начал успокаивать девушку и попросил назвать те правки, которые, по её мнению, были незаслуженно проигнорированы депутатами. Его примеру последовали другие парламентарии в зале, которые на русском языке начали объяснять эмоциональной девушке, что "оно того не стоит" и "вам ещё детей рожать".

В конечном итоге Скороход назвала номер поправки, которая предлагала отменить прописанный в новом законе пункт о том, что решение Минфина не может быть отменено кабмином. Депутаты вынесли поправку на голосование, однако поддержки она не нашла.

Сам же закон № 2239-1 в целом был утверждён, за него выступил 341 парламентарий. Документ несёт в себе изменения, которые необходимы для создания в стране независимого оператора газотранспортной системы.

Данный закон напрямую влияет на ситуацию с транзитом газа через Украину, поскольку позволит продлить контракт на транспортировку голубого топлива через украинскую газотранспортную систему (ГТС). При появлении в стране независимого оператора "Газмпром" сможет выкупать его мощности для осуществления кратко- и среднесрочных поставок. В Москве уже заявили о готовности к сотрудничеству в этом направлении.

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