Госдеп США обвинил "российских троллей" во вмешательстве в митинги в Чили

Однако представитель департамента не ответил на вопрос о том, имеют ли к этому отношение власти РФ.

США считают, что "российские тролли" в соцсетях препятствуют политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель Госдепартамента.

— Мы видим очевидные признаки того, что люди [из России. — Прим. Лайфа] пользуются этими дебатами [в обществе. — Прим. Лайфа] и искажают их через троллинг в социальных медиа, — приводит РИА "Новости" слова представителя Госдепа.

Таким образом, полагает представитель Госдепа, россияне хотят усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам.

#Chile | The protests do not stop in Santiago.



Police disperse tear gas to the demonstration in Plaza Italia. #ChileResiste pic.twitter.com/tUYDAysjZn — teleSUR English (@telesurenglish) October 31, 2019

Он отметил, что действия России оказывают поддержку негативному ходу дебатов. Кроме того, представитель Госдепартамента заявил, что РФ якобы заинтересована в разрозненности в регионе. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, есть ли признаки причастности российских властей к происходящему в соцсетях.

В последние недели Чили охватили массовые акции протеста. Волнения начались после того, как в стране резко подорожал проезд в метро. Митингующие подожгли несколько станций метрополитена и офисных зданий в столице. В связи с демонстрациями глава государства попросил министров уйти в отставку, а до этого в Сантьяго ввели комендантский час.