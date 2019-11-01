Щенок, чья мать погибла при ликвидации аль-Багдади, нашёл новый дом

Пёсик был спасён Фаредом Алхором, медиаактивистом и фотографом из сирийского города Мааррат-эн-Нууман.

Щенок, осиротевший и брошенный после того, как американские военные провели операцию по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, нашёл новый дом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Маленький Боб остался сиротой после того, как его мама погибла под обломками от взрыва во время операции по ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб.

Он был найден и спасён Фаредом Алхором, медиаактивистом и фотографом из города Мааррат-эн-Нууман в южной часть Идлиба. Мужчина проехал четыре часа на мотоцикле, чтобы доставить щенка в безопасное место.

— Я ехал четыре часа, чтобы спасти собаку от сильного холода и дождя. Боб был очень грустный. Когда я увидел, что его мама умерла, я не мог оставить его одного, — сказал Алхор.

На вопрос о том, что подвигло его проделать такой путь ради спасения щенка, Алхор ответил: "Человечность".

За восемь лет войны Алхор видел достаточно смертей и разрушений. Ему пришлось покинуть свой дом в Мааррат-эн-Нуумане после того, как он был разрушен в результате авиаудара. Сейчас он живёт со своей семьёй на турецко-сирийской границе.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб 27 октября. СМИ публиковали видео с места ликвидации террориста. Однако президент Сирии Башар Асад усомнился в том, что главаря ИГИЛ* убили.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда