В США резко выросли цены на собак породы малинуа после ликвидации аль-Багдади

До появления повышенного интереса подращённые животные продавались за 16–25 тысяч долларов, а щенки не более чем за две тысячи.

В США заводчики собак сообщили о стремительном росте цен на породу малинуа, один из представителей которой участвовал в спецоперации по ликвидации "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади в Сирии.

Владелец крупнейшего питомника по поставке малинуа Командованию спецопераций США Ruidoso Malinois рассказала порталу TMZ об огромном росте интереса к породе, происходящем в последние дни.

По словам Ирен Хаукрофт, один из потенциальных покупателей предложил 85 тысяч долларов за одного малинуа. Сейчас в питомнике живёт более 70 таких собак. До появления повышенного интереса владелица питомника продавала подращённых животных в диапазоне от 16 до 25 тысяч долларов, а щенков — не более чем за две тысячи.

Собака породы малинуа по кличке Конан получила ранения при участии в спецоперации по ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Фотографию пса в "Твиттере" опубликовал президент США Дональд Трамп, отметив, что собака проделала огромную работу в ходе уничтожения аль-Багдади.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.