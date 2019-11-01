19 человек погибли при падении грузовика в овраг на Филиппинах

Водитель транспортного средства потерял контроль над управлением из-за сломанных тормозов.

Грузовик с людьми упал в овраг на севере Филиппин, погибло минимум 19 человек и более 20 пострадали, пишет местное издание Inquirer со ссылкой на полицию.

ЧП произошло вечером 31 октября в провинции Апаяо. В основном в грузовике были пожилые люди, возвращавшиеся домой из соседней провинции Калинга, где они получали деньги и семена в качестве правительственной помощи.

Представитель местного департамента дорог и общественных работ рассказал, что водитель потерял контроль над управлением из-за сломанных тормозов. Прежде чем упасть в овраг, грузовик перевернулся.