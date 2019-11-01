Белоруссия и Россия создадут общую базу ДНК-данных

В ближайшие несколько лет учёные из России и Белоруссии намерены реализовать программу "ДНК-идентификация", которая подразумевает создание единой базы генетических данных жителей двух стран. Об этом "Известиям" заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его словам, программа преследует две основные цели — научную и следственную. Первая позволит выявить географические, национальные особенности людей с точки зрения восприятия лекарственных препаратов.

— Существует определённая региональная или этническая предопределённость. Это непереносимость или неэффективность лекарственного препарата либо индивидуальная предрасположенность к социально значимым заболеваниям (инфаркту, диабету, гипертонии и прочим), — сказал он.

А следственным органам, по словам Рапоты, единая ДНК-база позволит эффективнее раскрывать опасные преступления и идентифицировать преступников, формировать доказательства и привлекать виновных к ответственности.

Всего же, по словам госсекретаря, на этапе реализации находятся 11 совместных российско-белорусских программ в сферах космической техники, медицины, электроники, приборостроения и других.

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