Врачи рассказали, как выбрать шапку и спастись от грибка и выпадения волос

Перегревание и отказ от стирки головных уборов могут вести даже к стафилококковым инфекциям.

С наступлением холодов врачи поделились рекомендациями насчёт выбора правильного головного убора, защищающего от переохлаждения, и предупредили о вреде чересчур тёплых шапок. Слова медиков приводит РИА "Новости".

Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская считает, что пребывание в холодных условиях без шапки может спровоцировать такие тяжёлые заболевания, как менингит.

Очень большие перепады давления — было тепло, стало холодно, ещё и ветер, в связи с этим голову надо беречь. Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом и даже менингитом Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская

По словам специалиста, ношение тёплых наушников не спасёт ситуацию, так как надо закрывать и лоб.

— Охлаждение может стать очень плохим фактором, оно может возбудить дремлющие инфекции. Шапки нужно обязательно носить, они должны быть тёплые, удобные, чтобы обязательно закрывали уши и лоб, — уточняет эксперт.

Кроме того, есть предположение, что если ходить без шапки, то можно лишиться волос. Как отмечает врач-трихолог Ольга Кохас, в теории это возможно.

— Есть такая теория, что от морозов волосы могут выпадать. Тут физиология такова, что происходит спазм сосудов, спазм капилляров, питающих волосы, то есть теоретически это возможно. И нужно беречь уши, так как любой отит приводит к воспалению, а воспаление — к антибиотикам, и приём антибиотиков ведёт уже к выпадению волос, — считает Кохас.

По мнению медика, шапку тоже нужно уметь выбирать правильно — согласно погодным условиям и из нужных материалов.

— Если температура –5...–10 °С, то шапка должна быть лёгкая трикотажная, чтобы не перепарить голову. Обычно мы берём тонкую шерсть, шапки должны быть сделаны из натуральных тканей, ни в коем случае не синтетических. Если вдруг прохладно, вместо шапки капюшон можно надеть, здесь нет проблемы. А если мы уже берём дальше, температуру –10...–15 °С, то шапку уже с каким-то утеплителем, сейчас много шапок с войлочным утеплителем, что прекрасно влияет на сохранение температуры, — уточняет врач.

Терапевт Виктор Лишин также полагает, что шапка должна быть по погоде, излишне тёплый вариант может навредить здоровью. При этом шапка должна быть хоть немного, но дышащая. В ней должно быть комфортно, чтобы сохранялось тепло, но не было перегрева, что запросто может спровоцировать головные боли, так как температура головного мозга растёт.

По этой же причине шапку нужно снимать в помещениях и в транспорте, напоминает Ольга Кохас.

— Если [кожа головы] будет потеть, а шапку, как правило, мы не стираем так часто, как нижнее бельё (хорошо, если раз в месяц кто-то это делает), на шапке скапливается множество грибков и бактерий, которые могут спровоцировать раздражение кожи, тот же грибок вызывает перхоть, — пояснила она, отметив, что перегревание и отказ от стирки могут вести даже к стафилококковым инфекциям. Поэтому всегда лучше иметь запасной головной убор, чтобы вовремя стирать эти предметы одежды.