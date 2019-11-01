Врачи рассказали, как выбрать шапку и спастись от грибка и выпадения волос

925

Перегревание и отказ от стирки головных уборов могут вести даже к стафилококковым инфекциям.

via GIPHY

С наступлением холодов врачи поделились рекомендациями насчёт выбора правильного головного убора, защищающего от переохлаждения, и предупредили о вреде чересчур тёплых шапок. Слова медиков приводит РИА "Новости".

Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская считает, что пребывание в холодных условиях без шапки может спровоцировать такие тяжёлые заболевания, как менингит.

Очень большие перепады давления — было тепло, стало холодно, ещё и ветер, в связи с этим голову надо беречь. Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом и даже менингитом

Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская

По словам специалиста, ношение тёплых наушников не спасёт ситуацию, так как надо закрывать и лоб.

— Охлаждение может стать очень плохим фактором, оно может возбудить дремлющие инфекции. Шапки нужно обязательно носить, они должны быть тёплые, удобные, чтобы обязательно закрывали уши и лоб, — уточняет эксперт.

via GIPHY

Кроме того, есть предположение, что если ходить без шапки, то можно лишиться волос. Как отмечает врач-трихолог Ольга Кохас, в теории это возможно.

— Есть такая теория, что от морозов волосы могут выпадать. Тут физиология такова, что происходит спазм сосудов, спазм капилляров, питающих волосы, то есть теоретически это возможно. И нужно беречь уши, так как любой отит приводит к воспалению, а воспаление — к антибиотикам, и приём антибиотиков ведёт уже к выпадению волос, — считает Кохас.

По мнению медика, шапку тоже нужно уметь выбирать правильно — согласно погодным условиям и из нужных материалов.

— Если температура –5...–10 °С, то шапка должна быть лёгкая трикотажная, чтобы не перепарить голову. Обычно мы берём тонкую шерсть, шапки должны быть сделаны из натуральных тканей, ни в коем случае не синтетических. Если вдруг прохладно, вместо шапки капюшон можно надеть, здесь нет проблемы. А если мы уже берём дальше, температуру –10...–15 °С, то шапку уже с каким-то утеплителем, сейчас много шапок с войлочным утеплителем, что прекрасно влияет на сохранение температуры, — уточняет врач.

Терапевт Виктор Лишин также полагает, что шапка должна быть по погоде, излишне тёплый вариант может навредить здоровью. При этом шапка должна быть хоть немного, но дышащая. В ней должно быть комфортно, чтобы сохранялось тепло, но не было перегрева, что запросто может спровоцировать головные боли, так как температура головного мозга растёт.

via GIPHY

По этой же причине шапку нужно снимать в помещениях и в транспорте, напоминает Ольга Кохас.

— Если [кожа головы] будет потеть, а шапку, как правило, мы не стираем так часто, как нижнее бельё (хорошо, если раз в месяц кто-то это делает), на шапке скапливается множество грибков и бактерий, которые могут спровоцировать раздражение кожи, тот же грибок вызывает перхоть, — пояснила она, отметив, что перегревание и отказ от стирки могут вести даже к стафилококковым инфекциям. Поэтому всегда лучше иметь запасной головной убор, чтобы вовремя стирать эти предметы одежды.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×